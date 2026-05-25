Neuroplastizität: Yoga formt auch das Gehirn

Yoga formt den Körper – und das Gehirn. Dafür sprechen die Ergebnisse, die ein Team um den Psychologen Samuel Arias-Sánchez von der Universität in Sevilla präsentiert. Für seine im April 2026 im Journal »Frontiers in Neuroscience« erschienene Überblicksarbeit analysierte es 23 internationale bildgebende Studien mit gesunden Teilnehmern. Manche Untersuchungen hatten die Gehirne von Yogaanfängern und -experten verglichen, andere hatten mit bildgebenden Verfahren erfasst, wie sich ein Training auf die Hirnaktivität oder Hirnstruktur von Personen auswirkt.

Die Auswirkungen von Yoga auf das Gehirn variierten je nach Vorerfahrung und Alter der Teilnehmenden, nach Yogarichtung sowie nach Dauer und Intensität des Trainings. In Studien mit Menschen, die Yoga seit vielen Jahren regelmäßig praktizierten, fanden sich Veränderungen in der Struktur und Funktionsweise des Gehirns, vor allem im sogenannten Ruhezustandsnetzwerk (Default Mode Network). Dieses ist immer dann aktiv, wenn man gerade nichts tut.

Die Yogaerfahrenen wiesen zudem eine stärkere Zusammenarbeit von bestimmten Hirnregionen in neuronalen Netzen auf als Kontrollpersonen sowie mehr graue Substanz – die überwiegend aus Nervenzellkörpern besteht – in Regionen wie der Inselrinde und dem Hippocampus. Diese Regionen sind unter anderem für die Verarbeitung und Regulation von Körperprozessen und Emotionen sowie für das Gedächtnis entscheidend.