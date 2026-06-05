Obduktion von Walkadaver: Buckelwal hatte doch kein Netz im Magen

Eine klare Todesursache des Buckelwals konnte das Expertenteam bei den Untersuchungen zunächst nicht feststellen, wie unter anderem die dänische Biologin Charlotte Bie Thøstesen, die bei der Obduktion dabei war, spätabends vor Reportern erklärte. Das sei jedoch nicht ungewöhnlich, sagte auch Veterinärmediziner Tim Jensen von der Universität Kopenhagen. Es sei oft sehr schwer, bei Kadavern wie diesem eine klare Todesursache festzustellen.

Eine Verletzung sei nicht zu erkennen gewesen, was jedoch auch an der Verwesung liege. Zwar seien Parasiten festgestellt worden, für den Tod seien diese jedoch nicht verantwortlich.

Klar ist nun auch, dass das Tier ein Weibchen ist. Der Uterus wurde demnach entdeckt. Schwanger sei der Wal in den letzten Monaten allerdings nicht gewesen, hieß es. Bei einem Blick ins Maul und in den Magen des Buckelwals seien zudem keine Netze oder andere Gegenstände festgestellt worden, erklärte Jensen.

Ergebnisse der Obduktion erst in den kommenden Monaten zu erwarten

Das Team entnahm wie geplant Proben, etwa von den Nieren und der Leber, und untersuchte das Innere des Wals, das bei dem seit Wochen verwesenden Tier bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, wie Bilder zeigten. »Wir haben Gewebeproben entnommen, und die werden nun analysiert«, sagte Jensen. Ergebnisse werden jedoch erst in den kommenden Monaten erwartet.

© Kai Moorschlatt / dpa / picture alliance (Ausschnitt) Am späten Abend | Nach der Obduktion des Buckelwals am Strand der dänischen Insel Anholt wurden die Kadaverteile abtransportiert.

Ein Bagger hievte im Laufe der Obduktion nach und nach die Teile des Kadavers in vorbereitete Container. Für das Team ist die Arbeit damit erledigt, die Experten verlassen die Insel am Freitagmorgen. In der Dunkelheit wurden nach der Obduktion die letzten Reste des Wals weggeräumt.

Für das erfahrene Team sei ein solches Verfahren eine Standardprozedur, aber sehr wertvoll, sagte Biologin Thøstesen bereits am Nachmittag. Bei Buckelwalen handelt es sich demnach um Tiere, die nur schwer in ihrem natürlichen Lebensraum im Meer erforscht werden können. »Wenn wir hier also in Dänemark gestrandete Wale finden, nutzen wir sie, um Erkenntnisse über die wild lebenden Tiere zu gewinnen«, so Thøstesen.

Was passiert mit den Überresten?

Die Reste des Kadavers warten indessen auf ihre Abholung. Die Container sollen voraussichtlich Anfang kommender Woche abtransportiert werden, wie Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung sagte. Ein Abtransport am Wochenende habe aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten der zuständigen Unternehmen wenig Sinn, hieß es.

Um die Verwertung von Walkadavern kümmert sich in der Regel eine Firma wie Daka Dänemark. In einer Fabrik würden Überreste von Walen in ihre Bestandteile zerlegt, erklärte ein Sprecher zuletzt. Bislang habe das Unternehmen aber noch keinen Auftrag für die Verwertung des Kadavers erhalten, hieß es am Mittwoch.