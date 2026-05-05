ChatGPT, Claude und Co: Rätsel um KI-Sprachmodelle gelöst
»Es ist eines der größten Mysterien des Deep Learnings«, sagt der Physiker Alexander Atanasov von der Harvard University. Je größer die Sprachmodelle, desto besser scheinen sie – obwohl die Theorie etwas anderes vorhersagt. Denn eigentlich sollten neuronale Netze, auf denen Sprachmodelle aufbauen, ihre Vorhersagekraft verlieren, wenn sie zu groß werden. Warum das bei ChatGPT, Claude und Co nicht der Fall ist, stellt die Fachwelt seit ihrem Erscheinen vor ein Rätsel.
Atanasov hat gemeinsam mit seinen Kollegen Jacob Zavatone-Veth und Cengiz Pehlevan eine mögliche Erklärung gefunden, die sie im »Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment« veröffentlicht haben. Demnach scheint ein physikalischer Mechanismus das erfolgreiche Lernen großer Sprachmodelle zu erklären.
Da es unmöglich ist, die gigantischen heutigen Sprachmodelle mit Milliarden von Parametern im Detail zu analysieren, haben die Physiker für ihre Arbeit ein vereinfachtes und kleineres neuronales Netz herangezogen. In diesem konnten sie genau nachvollziehen, welche Prozesse vonstattengehen. »Deep-Learning-Modelle sind keine Algorithmen, die von Hand als Regelwerk entwickelt werden«, erklärt Atanasov. »Sie ähneln eher einem Organismus, der im Labor gezüchtet wird.« Denn die KI-Modelle passen während des Trainings ihren Algorithmus selbstständig an, um das bestmögliche Ergebnis auf Basis der Trainingsdaten zu liefern.
In den 2010er-Jahren, als neuronale Netzwerke ihren Durchbruch in der Informatik erlebten, machte sich jedoch eine Schwäche dieses KI-Ansatzes bemerkbar: Overfitting (deutsch: Überanpassung). Wenn das Modell zu viele freie Parameter hat, die es selbstständig anpassen kann, dann werden die Ergebnisse plötzlich deutlich schlechter. Denn das neuronale Netz fokussiert sich in diesem Fall auf zu viele unwichtige Details der Trainingsdaten, statt nach einem übergeordneten Muster zu suchen.
Das ist bei großen Sprachmodellen aber erstaunlicherweise anders. Je größer sie sind, desto besser scheinen die Resultate. Um das zu verstehen, haben die Forscher ihr vereinfachtes Modell beim Training beobachtet. »Das Modell, das wir untersuchen, ist einfach genug, um mathematisch gelöst zu werden«, erklärt Zavatone-Veth, Mitautor der Studie. »Gleichzeitig bildet es mehrere der wichtigsten Phänomene nach, die in großen neuronalen Netzen zu beobachten sind.« Und tatsächlich konnten die Forscher einen Prozess ausmachen, der das Overfitting verhindert.
Dieser Prozess ähnelt jenem der Renormierung, der in der statistischen Physik auftaucht. Die Renormierungstheorie erklärt unter anderem, warum komplexe Systeme in der Physik im großen Maßstab oft ein relativ einfaches Verhalten zeigen – warum sich etwa Abermilliarden Atome zu einem geordneten Festkörper zusammenfinden. In diesen hochdimensionalen Systemen treten stets kleinere, zufällige Schwankungen auf, sogenannte statistische Fluktuationen. Anstatt für Chaos zu sorgen, lassen sich diese Schwankungen durch die Renormierungstheorie effektiv zu einer kleinen Anzahl von Parametern zusammenfassen, welche die Eigenschaften des Gesamtsystems prägen. So destabilisieren diese Fluktuationen das Gesamtsystem also nicht, sondern tragen zum geordneten Verhalten der komplexen Systeme bei.
Gleiches beobachteten die Physiker in ihrem vereinfachten neuronalen Netz. Sie konnten zeigen, dass die Fluktuationen in den Trainingsdaten das Lernen tatsächlich stabilisierten und so ein Overfitting vermieden wurde. Die Renormierungstheorie könnte daher auch erklären, wie die großen Sprachmodelle lernen, erklären die Harvard-Physiker in ihrer Studie.
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