ChatGPT, Claude und Co: Rätsel um KI-Sprachmodelle gelöst

In den 2010er-Jahren, als neuronale Netzwerke ihren Durchbruch in der Informatik erlebten, machte sich jedoch eine Schwäche dieses KI-Ansatzes bemerkbar: Overfitting (deutsch: Überanpassung). Wenn das Modell zu viele freie Parameter hat, die es selbstständig anpassen kann, dann werden die Ergebnisse plötzlich deutlich schlechter. Denn das neuronale Netz fokussiert sich in diesem Fall auf zu viele unwichtige Details der Trainingsdaten, statt nach einem übergeordneten Muster zu suchen.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Überempfindliche Computer | Beim maschinellen Lernen muss man aufpassen, dass ein Computer die Daten nicht zu ernst nimmt. Soll eine KI etwa Hunde- (rot) und Katzenbilder (blau) voneinander unterscheiden, wird sie die Beispieldaten nach selbst gewählten Parametern einteilen. Die beiden Kurven stehen dann für zwei mögliche Modelle, um Katzen und Hunde zu differenzieren. Das grüne Modell folgt den Daten gut, doch es ist extrem kompliziert und hängt stark von den gewählten Beispielen ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus einen neuen Datenpunkt falsch einordnet, ist daher hoch. Dieses Phänomen wird als Überanpassung (Overfitting) bezeichnet. Die schwarze Kurve entspricht dagegen einem sinnvollen Modell, selbst wenn es ein paar Daten falsch zuordnet.

Das ist bei großen Sprachmodellen aber erstaunlicherweise anders. Je größer sie sind, desto besser scheinen die Resultate. Um das zu verstehen, haben die Forscher ihr vereinfachtes Modell beim Training beobachtet. »Das Modell, das wir untersuchen, ist einfach genug, um mathematisch gelöst zu werden«, erklärt Zavatone-Veth, Mitautor der Studie. »Gleichzeitig bildet es mehrere der wichtigsten Phänomene nach, die in großen neuronalen Netzen zu beobachten sind.« Und tatsächlich konnten die Forscher einen Prozess ausmachen, der das Overfitting verhindert.

Dieser Prozess ähnelt jenem der Renormierung, der in der statistischen Physik auftaucht. Die Renormierungstheorie erklärt unter anderem, warum komplexe Systeme in der Physik im großen Maßstab oft ein relativ einfaches Verhalten zeigen – warum sich etwa Abermilliarden Atome zu einem geordneten Festkörper zusammenfinden. In diesen hochdimensionalen Systemen treten stets kleinere, zufällige Schwankungen auf, sogenannte statistische Fluktuationen. Anstatt für Chaos zu sorgen, lassen sich diese Schwankungen durch die Renormierungstheorie effektiv zu einer kleinen Anzahl von Parametern zusammenfassen, welche die Eigenschaften des Gesamtsystems prägen. So destabilisieren diese Fluktuationen das Gesamtsystem also nicht, sondern tragen zum geordneten Verhalten der komplexen Systeme bei.