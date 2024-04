Parasiten: Würmer in Dosenfisch zeigen Erfolg von Umweltschutz

Zugegeben, die Methode ist ungewöhnlich. Was soll längst abgelaufener Dosenlachs aus den letzten 40 Jahren über den Zustand des Nordatlantiks verraten? Doch tatsächlich zeigen die in den Büchsen mitkonservierten parasitischen Würmer, dass sich Schutzmaßnahmen für Meeressäugetiere wie Seehunde und Wale ausgezahlt haben. Wie ein Team um Natalie Mastick von der University of Washington in Seattle berichtet, nahm die Zahl der etwa ein Zentimeter langen Nematoden der Gattung Anisakis im Fleisch zweier in Konserven eingelegter Lachsarten zu. Das hänge möglicherweise mit der Zunahme der Meeressäugetiere im Ostpazifik zusammen, schreibt das Team in der Fachzeitschrift »Ecology and Evolution«. Die Meeressäuger sind die Hauptwirte der Anisakis-Parasiten; in ihnen vermehren sie sich. Außerdem demonstriert die Studie einen Weg, bisher schwer zu gewinnende Informationen über die Populationsgrößen von Parasiten zu erhalten.

Parasiten sind meist unsichtbare, aber dennoch entscheidende Bestandteile von Ökosystemen. Ähnlich wie große Raubtiere sind sie so genannte Ökosystem-Ingenieure, die maßgeblich Populationsgrößen, Nährstoffströme und die Beziehungen zwischen den von ihnen bewohnten Arten steuern. Doch gemessen an ihrer enormen Bedeutung ist über sie nur wenig bekannt. Sie sind sehr klein, leben oft in anderen Organismen und sind entsprechend mühsam zu erforschen. Das gilt auch für die Anisakis-Würmer – diese Parasiten sind deswegen besonders interessant, weil ihr Lebenszyklus das gesamte Ökosystem überspannt. Vor allem befallen sie die stark gefährdeten Meeressäuger und die wirtschaftlich wichtigen Lachse, so dass Kenntnisse über ihre Population sowohl für den Artenschutz als auch für die Fischereiwirtschaft interessant sind.

Die Larven der Anisakis-Nematoden leben im Wasser und werden von kleinen Krebsen oder anderen Wirbellosen gefressen. Frisst ein Fisch die Krebse, infizieren die Würmer auch ihn und bilden kleine Zysten im Muskelfleisch. So wandern sie durch die Nahrungskette, bis sie in Meeressäugern wie Seehunden oder Walen landen. In deren Darm vermehren sich die Würmer und geben die nächste Generation ins Wasser ab. Speisefische aus dem Meer, die wild gefangen werden – wie zum Beispiel Lachse – beherbergen deswegen gelegentlich die Nematoden in ihrem Muskelfleisch.