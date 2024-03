Parkinson: Der Tischtennis-Effekt

Pingpong trotz Parkinson

In Deutschland ist die Begeisterung für den Sport unter Parkinsonerkrankten groß. Rund 1500 Spieler und Spielerinnen gehen in 170 Sportstützpunkten regelmäßig an die Tischtennisplatte, so Torsten Boomhuis, Vorsitzender des PingPongParkinson-(PPP-)Vereins Deutschland. Mit 38 Jahren erhielt der Jurist 2013 selbst die Diagnose Parkinson. Seit seiner Jugend spielt Boomhuis Tischtennis, und das mit Parkinson äußert erfolgreich: 2019 wurde er bei der PingPongParkinson-WM in New York Weltmeister im Doppel. Er gründete daraufhin den PPP-Ableger in Deutschland, der mittlerweile größte der weltweit aktiven Vereine. Die Mitgliederzahlen steigen stetig.

»Das Wichtigste beim Tischtennisspielen ist, dass man sich bewegt, aber gleichzeitig das mentale Training« Frank Elstner, TV-Moderator

Viele von Boomhuis’ Vereinskolleginnen und -kollegen nehmen auch an den PPP German Open 2023 in Düsseldorf teil. Insgesamt gehen an den vier Wettkampftagen rund 200 Spieler, 140 Männer und 60 Frauen, aus 19 Nationen an den Start. Sie sind zwischen 32 und 82 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt bei rund 60 Jahren. Mit dabei sind auch zwei bekannte Gesichter: der Komiker und Schauspieler Markus-Maria Profitlich und der ehemalige TV-Moderator Frank Elstner, die ihre Parkinsonerkrankung 2018 und 2019 öffentlich machten. »Das Wichtigste beim Tischtennisspielen ist, dass man sich bewegt, aber gleichzeitig das mentale Training«, sagt der Wetten-dass-Erfinder Elstner in einem Interview mit dem Radiosender WDR 5. »Man will ja den Gegner ausknocken und überlegt sich, spiele ich lang, spiele ich kurz, spiele ich hart.« Es sei diese Beschäftigung mit dem Geist während des Sports, die so wichtig sei für Menschen, die an Parkinson erkrankt seien, ist Elstner überzeugt.

© Katja Engel (Ausschnitt) Eröffnung der PPP German Open 2023 | Der Gründer der weltweiten PingPongParkinson-Vereine Nenad Bach (2. v. l.) hofft, dass mehr dazu geforscht wird, inwiefern Tischtennis die Symptome von Parkinsonpatienten lindern kann. Aufmerksamkeit sollen auch prominente Teilnehmer wie Comedian Markus Maria Profitlich (3. v. l.) und Moderator Frank Elstner (3. v. r.) generieren.

Auch in der Sporthalle in Düsseldorf ist das zu erkennen: Sobald die Spielerinnen und Spieler an der Tischtennisplatte stehen, wird die Schlaghand ruhiger, die Schlagbewegung wirkt präzise und überlegt. Sie sind mit vollem Einsatz dabei, auch wenn sich der eine oder die andere kurz nach dem Schlag auf der Platte abstützen muss.