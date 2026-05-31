Planetenlauf im Juni 2026: Planetentreffen nach Sonnenuntergang

Venus ist nun der strahlende Abendplanet und löst Jupiter endgültig ab. Die Staffelübergabe erfolgt am 9. Juni: An diesem Abend begegnen sich die beiden Planeten an der nordwestlichen Himmelssphäre und kommen einander bis auf 1,5 Grad nahe. Fortan ist Venus nicht nur deutlich heller, sondern steht auch höher als der Riesenplanet. Ihre scheinbare Helligkeit steigt bis zum Monatsende auf –4,1 mag.

Trotz des wachsenden Winkelabstands zur Sonne noch bis Mitte August sinkt ihre Höhe zum Horizont bei gleichem Sonnenstand im Verlauf des Monats bereits. Zum Ende der bürgerlichen Dämmerung steht Venus am 1. Juni um 22:03 Uhr noch in einer Höhe von 16,5 Grad über dem Westhorizont; am Monatsletzten, dann um 22:17 Uhr, sind es lediglich 12,5 Grad. Das liegt an der Lage der Ekliptik, die sich am abendlichen Sommerhimmel nur sehr flach über den westlichen Horizont erhebt. Obwohl sich Venus am Himmel also von der Sonne entfernt und zunehmend heller wird, ist ihre beste Sichtbarkeitsphase bereits vorüber – zumindest, wenn man ihre Horizonthöhe zugrunde legt. Zusammen mit Merkur, Jupiter und dem zunehmenden Mond bietet sie aber weiterhin einen lohnenswerten Anblick am abendlichen Himmel.

Das gilt vor allem für den 17. Juni: Dann kommt ihr die Sichel des 3,2 Tage alten Mondes bis auf 24 Bogenminuten nahe (siehe »Auf der Überholspur«) – das ist weniger als der scheinbare Durchmesser des Mondes selbst. Mitte Juni misst das Venusscheibchen zudem mehr als 15 Bogensekunden im Durchmesser; sein Beleuchtungsgrad sinkt bis zum Monatsende unter 70 Prozent.

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Auf der Überholspur | Nachdem die heller werdende Venus am tief stehenden Jupiter vorbeigezogen ist, wird sie am Abend des 17. Juni von der zunehmenden Mondsichel eingeholt. Mond und Venus rücken dabei bis auf weniger als einen Monddurchmesser zusammen. Wer genau schaut, kann schräg unterhalb von Jupiter noch einen Blick auf Merkur erhaschen, bevor dieser unbeobachtbar wird. Die Mondsichel weist am Abend vor ihrem Rendezvous mit Venus den Weg zum innersten Planeten.

Mars zeigt sich zaghaft in der Morgendämmerung. Am Monatsletzten erreicht er zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung gegen 04:30 Uhr noch eine Höhe von mehr als 13 Grad über dem nordöstlichen Horizont. Seine scheinbare Helligkeit beträgt allerdings nur 1,4 mag, sodass es dennoch herausfordernd ist, den Planeten in der Morgendämmerung aufzuspüren. Ein Fernglas kann das Auffinden erleichtern: Vom ebenfalls in der Morgendämmerung auftauchenden Sternhaufen der Plejaden (Messier 45) schwenkt man etwa vier Grad genau nach Süden; dort stößt man auf den Roten Planeten. Der Mond begegnet Mars am 13. Juni, hält mit über sechs Grad jedoch gebührenden Abstand.

Jupiter sagt zum Monatsende recht abrupt »Goodbye«. Nach der abendlichen Begegnung mit Venus am 9. Juni versinkt der –1,9 mag helle Riesenplanet in der zweiten Monatshälfte zunehmend in der Abenddämmerung: Seine Untergänge verfrühen sich von 00:20 Uhr am Monatsersten auf 22:44 Uhr am 30. Juni, also etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang. Eine sinnvolle Teleskopbeobachtung ist nur noch zu Beginn des Monats möglich. Ende Juli steht Jupiter in Konjunktion mit der Sonne und befindet sich damit von der Erde aus gesehen hinter dieser. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum.de Digitalpaket: Exoplaneten

Saturn entwickelt sich im Sternbild Fische zum Objekt des Morgenhimmels. Der rund 0,8 mag helle Ringplanet geht am 1. Juni bereits um 03:15 Uhr auf und klettert bis 04:33 Uhr, wenn die bürgerliche Dämmerung eintritt, auf eine Höhe von gut zwölf Grad über dem Osthorizont. Bis zum Monatsende verfrühen sich die Aufgänge auf 01:24 Uhr, die Horizonthöhen steigen bei Dämmerungsbeginn auf 28 Grad – das Beobachtungsfenster für die nächste Saturnsaison öffnet sich somit wieder.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Saturns Anblick deutlich verändert: Die Phase, in der wir lediglich von der Seite auf die Ringebene blicken konnten, liegt nun weit zurück. Inzwischen bietet sich wieder eine deutlich bessere Sicht auf das beeindruckende Ringsystem des Gasriesen. Der Öffnungswinkel der Ringe beträgt zum Monatsende neun Grad, wobei unser Blick jetzt auf die Südhalbkugel des Planeten fällt. Die abgeplattete Saturnscheibe erreicht am Äquator einen Durchmesser von mehr als 17 Bogensekunden. Der abnehmende Mond passiert Saturn vom 10. auf den 11. Juni nördlich.

Uranus stand Ende Mai mit der Sonne in Konjunktion. Zwar geht er jetzt wieder vor unserem Tagesgestirn auf, bleibt in der Morgendämmerung jedoch noch unbeobachtbar.

Neptun steht wie Saturn im Sternbild Fische und positioniert sich Mitte des Monats um neun Grad östlich vor dem Ringplaneten. Besonders in der zweiten Junihälfte erreicht er damit wieder ausreichende Horizonthöhen unter dunklem Himmel für eine Beobachtung mit dem Teleskop – mit einer scheinbaren Helligkeit von 7,9 mag ist er nur mit optischer Unterstützung zu sehen.

Seine sternarme Umgebung macht das Aufsuchen nicht einfach, denn Saturn steht etwas zu weit entfernt, um als Orientierungshilfe zu fungieren. Am besten sucht man ihn mit einer geeigneten Sternkarte etwa auf halber Strecke der Verbindungslinie zwischen den beiden Sternen 41 Piscium (5,4 mag) im Sternbild Fische und Jota Ceti im Walfisch (ι Ceti, 3,6 mag). Ende Juni geht Neptun um 01:00 Uhr auf und klettert bis 05:00 Uhr, wenn der Himmel allmählich zu hell für eine Sichtung wird, auf knapp 27 Grad über den südöstlichen Horizont.