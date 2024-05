Flughafen-Aus: Die »beste Nachricht für Zugvögel seit Jahrzehnten«

Vor allem auf Uferschnepfen haben die wattenmeerähnlichen Gezeitenzonen des Flusses zu Frühjahrsbeginn und im Herbst eine magische Anziehungskraft. »Manchmal hält sich hier die Hälfte aller Uferschnepfen Europas zur gleichen Zeit auf«, sagt Biologe José Alves von der Universität Aveiro, der die Vögel seit vielen Jahren erforscht. »Das gibt uns eine riesige Verantwortung, dafür einzutreten, dass die Vögel den Lebensraum behalten, den sie zum Überleben brauchen.« Der Anblick tausender Uferschnepfen auf engstem Raum ist andernorts kaum möglich. Denn die Vögel sind weltweit gefährdet. In Deutschland rangieren sie sogar in der höchsten Kategorie der Roten Liste als akut vom Aussterben bedroht. Nach Bestandseinbrüchen um 70 Prozent in den letzten drei Jahrzehnten brüten heute hier zu Lande kaum noch 3500 Paare.

Die Schönheit aus dem Schlamm ist niederländischer Nationalvogel

Ähnlich schlecht sieht der Trend in den Niederlanden aus, wo fast 80 Prozent aller europäischen Uferschnepfen brüten. Die schlanken, langbeinigen Watvögel mit leuchtend orange-braunem Gefieder und einem sehr langen Schnabel haben es dort vielen Menschen angetan. Denn ungeachtet ihres wissenschaftlichen Namens Limosa limosa, der als »die Schlammige« übersetzt werden kann und ihrer Vorliebe für feuchte Wiesen geschuldet ist, sind sie elegante Schönheiten. Mit großem Vorsprung wurde »Grutto«, wie die Art auf Niederländisch heißt, 2015 zum niederländischen Nationalvogel gewählt. Der Liedermacher Syb van der Ploeg widmete der »Königin der niederländischen Wiesen« sogar einen Song.

Nicht nur in den Niederlanden wird seit Jahren mit erheblichem Aufwand und Millionensummen versucht, den Niedergang der charismatischen Wiesenvögel aufzuhalten. Dass das kein hoffnungsloses Unterfangen sein muss, beweist das mit EU-Hilfe betriebene Schutzprojekt LIFE Godwit Flyway des Landes Niedersachsen am Dümmer-See bei Diepholz. Dort ist es durch Wiedervernässung trockengelegter Niedermoorwiesen gelungen, den Kollaps zu stoppen und die Bestände innerhalb von nur zwei Jahrzehnten auf inzwischen 250 Brutpaare zu verfünffachen.

Ein Flughafen Montijo hätte den Kampf um das Überleben der Vogelart um Jahrzehnte zurückgeworfen, sagt Andreas Barkow. Er koordiniert vom Dümmer aus das Projekt Flyway, mit dem für Uferschnepfen entlang ihres gesamten Zugwegs bis Westafrika bessere Bedingungen geschaffen werden sollen. »Für Uferschnepfen, die über tausende Kilometer Entfernung ziehen, ist es genauso wichtig, was mit ihrem Lebensraum in Portugal oder im Senegal geschieht, wie hier am Dümmer«, sagt er. Gerade Zugvögel, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind, stünden durch den Klimawandel schon gewaltig unter Druck.

Auch das zeigt sich auf der Iberischen Halbinsel, nur gut 300 Kilometer südöstlich des jetzt geretteten portugiesischen Deltas. Dort trocknet seit Jahren der weltberühmte spanische Doñana-Nationalpark förmlich aus, ein noch wichtigeres Rastgebiet für Uferschnepfen und andere wassergebundene Vogelarten als die Tejo-Mündung. Die Doñana trocknet aus, weil es immer weniger Niederschlag gibt und gleichzeitig zu viel Wasser für die Landwirtschaft entnommen wird.

Auch in Afrika schwinden die Feuchtgebiete

In immer schnellerer Taktung müssten sich Zugvögel an eine durch Mensch und Klimawandel veränderte Umwelt anpassen, gibt Wouter Vanstellant zu bedenken. »Wenn Lebensräume wie Doñana und das Senegal-Delta in Westafrika zunehmend unter Druck geraten, nimmt die Bedeutung von Schutzgebieten wie dem Tejo-Delta sogar noch zu«, sagt der Zugvogelforscher von der niederländischen Universität Groningen. Gemeinsam mit Kollegen konnte Vanstellant nachweisen, dass immer mehr Uferschnepfen auf ihrem Zug in den Süden von der Doñana in das Tejo-Delta ausweichen, um Nahrung zu finden.

Solche Umwege werden Zugvögel in Zukunft noch häufiger machen müssen: Neun von zehn Feuchtgebieten in Afrika, die als Trittsteine für ziehende Wasservögel wichtig sind, werden bis 2050 deutlich an Qualität einbüßen. Das ergab eine im Fachjournal »Global Change Biology« veröffentlichte Studie. Etliche Feuchtgebiete dürften sogar ganz verloren gehen.