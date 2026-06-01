Beobachtungstipp: Sternbedeckungen durch den Mond im Juni 2026

Der Himmelsbogen des Mondes, also dessen scheinbare Strecke am Himmel, ist im Juni jahreszeitbedingt kurz – entsprechend begrenzt ist somit auch die Zahl der hellen Sterne, die er auf seinem Lauf bedeckt. Die Monatsliste enthält nur zwei Sterne heller als 7,5 mag, und beide Ereignisse sind nicht einfach zu beobachten.

Bei der Bedeckung des 6,2 mag hellen Sterns 78 Aquarii im Sternbild Wassermann am Morgen des 8. Juni steht der abnehmende Mond in der Mitte Deutschlands nur sechs Grad über dem Ostsüdosthorizont. Bei 50 Grad nördlicher Breite und 10 Grad östlicher Breite erscheint der Stern um 02:24 Uhr MESZ am dunklen Mondrand; der Eintritt ist jedoch nicht zu sehen, da er vor dem Mondaufgang stattfindet. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Alpha Centauri Download (Abo)

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Geradezu grenzwertig ist die Bedeckung des 5,4 mag hellen Chi Tauri (χ Tau) im Sternbild Stier. Sie endet am 14. Juni mit dem Austritt des Sterns um 04:14 Uhr. Der Mond erreicht dabei kaum drei Grad über dem Horizont – gleichzeitig hat die Morgendämmerung bereits begonnen. Im Nordosten Deutschlands gewinnt der Mond zwar fast drei Grad an Höhe, doch das gilt natürlich auch für die Sonne; der Himmel erscheint also nochmals heller. Das Ereignis könnte sich dennoch lohnen, denn Tau ist ein Doppelstern: Die zweite Komponente strahlt mit einer Helligkeit von 8,5 mag und steht knapp 20 Bogensekunden nordöstlich ihres helleren Partners – sie blitzt wenige Sekunden nach diesem am unbeleuchteten Mondrand auf!