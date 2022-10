Stickstoff: Das Schlaraffenland-Experiment

Im Jahr 1909 begann nach Ansicht von manchen Wissenschaftlern das »wohl größte Geoengineering-Experiment aller Zeiten«: In einem Labor in Karlsruhe gelang es dem Chemiker Fritz Haber mit seinem Team, molekularen Stickstoff (N2) aus der Luft in Ammoniak (NH3) umzuwandeln. Carl Bosch von der BASF holte Habers Verfahren aus dem Labor in Rekordzeit in die Fabrikhalle. Nach wenigen Jahren nahm in Oppau am Rhein die erste Stickstofffabrik ihren Betrieb auf, die unter hohem Druck und hohen Temperaturen Ammoniak im industriellen Maßstab herstellte. Denn Ammoniak war und ist ein begehrter Rohstoff zur Herstellung von Düngemitteln und Sprengstoff.

Seitdem ist die Zahl der Ammoniakanlagen weltweit kontinuierlich angewachsen. Ammoniak ist nach Schwefelsäure die weltweit am meisten produzierte Chemikalie. Das Haber-Bosch-Verfahren zur Herstellung von »Brot aus Luft« versorgt Schätzungen zufolge die Hälfte der Menschheit mit lebensnotwendigem Stickstoff.

»Das Problem mit dem Haber-Bosch-Verfahren ist, dass es uns quasi zu Göttern über den Stickstoffkreislauf auf der Erde gemacht hat«, sagt der Erdsystemwissenschaftler und Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockström. »Wir bringen mehr reaktiven Stickstoff auf der Erde in Umlauf, an Land und in den Meeren, als alle natürlichen Prozesse zusammen.«

Von der Mangelware zum Überfluss

Über weite Teile der Erdgeschichte hinweg waren reaktive Formen von Stickstoff wie Ammoniak (NH 3 ), Nitrat (NO 3 -), Stickstoffdioxid (NO 2 ) oder Aminosäuren unter Lebewesen eine gefragte Mangelware. Sie sind eine biologische Währung, und bis vor kurzem war es in vielen Ökosystemen auf dem Planeten das Nährelement Stickstoff, das das Wachstum von Pflanzen limitierte.

»Wir bringen mehr reaktiven Stickstoff auf der Erde in Umlauf als alle natürlichen Prozesse zusammen.« Johan Rockström, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

Doch aus Landwirtschaft, Verkehr, Industrie und Kraftwerken landet über die Luft und das Wasser viel biologisch verfügbarer Stickstoff flächendeckend in der Umwelt. Neben der Ammoniaksynthese trägt zu diesem Überfluss unter anderem auch noch die Verbrennung fossiler Energieträger unter hohen Temperaturen bei, zum Beispiel in Dieselfahrzeugen, aus deren Auspuff dann Stickoxide strömen. Durch die Einträge sind schnellwachsende, konkurrenzstarke Pflanzenarten im Vorteil, sie verdrängen unter anderem in europäischen Wäldern zunehmend genügsame Arten.

Etliche Studien weisen auf einen Verlust von Biodiversität durch Stickstoff-Überdüngung hin, sowohl bei Pflanzen als auch bei Insekten. In den Weltmeeren begünstigt der Eintrag von reaktivem Stickstoff der Nähe von Küsten Algenblüten und in Folge die Ausbreitung von sauerstofffreien Todeszonen. Deren Zahl ist laut World Ocean Assessment seit 1960 von zehn auf mehr als 700 angestiegen. Schätzungen zufolge sind rund 80 Prozent der Meere an Küsten von Eutrophierung, einem Stickstoff-Überangebot, betroffen.