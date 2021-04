Ammoniak als Schiffstreibstoff: Unter grünem Volldampf

Stapellauf in ein bis drei Jahren

Zumindest rein rechnerisch scheint der Wettbewerb entschieden. Weltweit arbeiten nun Forscherinnen und Forscher an der Umsetzung, schon in den kommenden Jahren sollen die ersten Schiffe mit Ammoniakantrieb fahren. In Deutschland zählt dazu das Campfire-Bündnis, das Zentrum für Brennstoffzellentechnik oder verschiedene Fraunhofer-Institute, in den USA die University of Delaware und das Colorado Fuel Cell Center und im australischen Melbourne die Monash University. Dort hat man das Ammoniak schon zum »Hydrogen 2.0« erklärt: zur verbesserten Neuauflage der Wasserstofftechnologie. Doch die praktische Umsetzung des Ammoniakantriebs ist im Detail verzwickt.

»Wir entwickeln Ammoniakantriebe für eine Sportjacht, eine kleine Binnenfähre und ein Kreuzfahrtschiff« (Angela Kruth, Forschungsprojekt Campfire)

Denn ob für einen Verbrennungsmotor oder für die Brennstoffzelle, in aller Regel muss man auf dem Schiff das Molekül in seine Bestandteile Wasserstoff und Stickstoff aufspalten. Zwar hatte schon Emile Lamm gezeigt, dass man das Gas auch direkt im Motor verbrennen kann. Doch moderne Ammoniakmotoren brauchen immer noch eine Zufuhr von 10 bis 20 Prozent reinen Wasserstoffs, sagt Steffen. Die Leistung ist höher, und es entstehen weniger Abgase. Dafür entwickelt der Duisburger Forscher einen Ammoniakcracker. Das ist eine kleine chemische Fabrik, die im Wesentlichen aus Stahl, einer Isolierung und einem Katalysator besteht. »Der Cracker ist nicht so groß wie ein Motor, nimmt aber schon etwas zusätzlichen Platz ein.«

Die Schiffe pusten dann keinen rußigen Qualm und kein Kohlendioxid mehr in die Luft, stattdessen verbrennt die Treibstoffmischung aus Ammoniak und Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Luft zu Wasserdampf und reinem Stickstoff, dem Hauptbestandteil der irdischen Atmosphäre. Die Schiffe befahren dann »kohlenstofffrei« das Meer, sagt Angela Kruth vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung in Greifswald. Sie koordiniert das Projekt Campfire, einem Forschungsverbund, an dem zu zwei Drittel Unternehmen wie der Düngemittelproduzent Yara, die Weiße Flotte, Hanseyachts und Sunfire beteiligt sind. Man habe vom hemdsärmeligen Schiffer bis zum Wissenschaftler alle im Projekt, sagt die Leiterin der mit 48 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium geförderten Unternehmung.

»Wir entwickeln Ammoniakantriebe für eine Sportjacht, eine kleine Binnenfähre und ein Kreuzfahrtschiff«, erklärt Kruth. Die Sportjacht soll 2022 vom Stapel laufen, 2026 soll eine Autofähre folgen, die unweit des Hafens in Rostock über den Fluss Warnow fährt, und 2030 will AIDA ein Kreuzfahrtschiff auf die Reise schicken, zuerst noch auf Ostseerouten.