Unsere Galaxis: Wo hört die Scheibe der Milchstraße auf?

Galaxien haben in der Regel keine scharfe physikalische Begrenzung wie ein fester Gegenstand. Sie bestehen im Wesentlichen aus Hunderten bis Billionen von einzelnen Sternen, Gas, Staub sowie Dunkler Materie und gehen daher an ihren Rändern fließend in den weitgehend leeren intergalaktischen Raum über. Anders verhält es sich offenbar bei den Regionen der aktiven Sternentstehung in unserem Milchstraßensystem. So hat ein internationales Team um den Astronomen Karl Fiteni von der Universität Insubrien in Italien in Kollaboration mit der Universität Malta in unserer Heimatgalaxie eine Grenze identifiziert, an der die aktive Sternentstehung drastisch abnimmt – diese liegt bei etwa 40 000 Lichtjahren Entfernung vom galaktischen Zentrum, fast 15 000 Lichtjahre weiter draußen als unser Sonnensystem.

Die Entdeckung gelang dem Team durch die Analyse von mehr als 100 000 hellen Riesensternen mit Daten des chinesischen LAMOST-Instruments und der APOGEE-Mission sowie präzisen Messungen des europäischen Astrometriesatelliten Gaia. Kombiniert mit aufwendigen Simulationen zur Galaxienentwicklung stieß das Team dabei auf ein »u-förmiges« Muster in der Altersverteilung der Sterne (siehe »Scharfe Grenze«).

© University of Malta / Inside-out growth and stellar migration in the Milky Way ; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Scharfe Grenze | Innerhalb der sternbildenden Scheibe des Milchstraßensystems (blau) bis etwa zwölf Kiloparsec (kpc) speist reichlich kaltes Gas eine anhaltende Sternentstehung, die junge Sterne (blau) hervorbringt. Dabei gilt: 1 Kiloparsec = 1000 Parsec = 3261 Lichtjahre. Jenseits dieser Grenze nimmt die Sternentstehungsrate stark ab; die äußeren Bereiche werden stattdessen von älteren Sternen (rot) dominiert, die im galaktischen Zentrum (gelb) entstanden und später nach außen gewandert sind.

Üblicherweise folgt eine Galaxie dem »Inside out«‑Prinzip. In den dichten inneren Regionen begann die Sternentstehung zuerst und breitete sich nach außen aus. Das bedeutet, dass Sterne im Durchschnitt jünger werden, je weiter sie vom Zentrum entfernt sind. Auch in der Milchstraße ist dieser Trend zu beobachten: Bis zu einer Entfernung von ungefähr 35 000 bis 40 000 Lichtjahren sinkt das Durchschnittsalter der Sterne kontinuierlich ab.