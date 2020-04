Supernovae: Was explodiert da eigentlich?

Astrophysiker suchen daher schon länger mit indirekten Methoden nach einer Antwort. Eine Möglichkeit sind die Überreste vergangener Supernovae: Die expandieren Materiewolken senden Strahlung mit charakteristischen Signaturen aus, die einen Rückschluss auf die chemische Zusammensetzung und die Expansionsgeschwindigkeit des Trümmerfelds erlauben. Mit diesen Informationen kann man dann die Masse des Ursprungssystems eingrenzen.

Laden... © R. Hurt/Caltech-JPL, Komposition: MPIA-Graphikabteilung (Ausschnitt) Szenarien für Ia-Supernovae | Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Weißer Zwerg eine Supernova vom Typ Ia herbeiführen kann: Das klassische Szenario sieht vor, dass die Sternleiche nach und nach Materie eines größeren Begleitsterns absaugt (rechts). Denkbar sind aber auch zwei Weiße Zwerge, die sich immer näher kommen und dann schließlich verschmelzen (links oben). Oder der Massentransfer von einem Begleiter findet nur sehr langsam statt, so dass es zu einer vorzeitigen Explosion auf der Oberfläche des Zwergs kommt, die dann ebenfalls eine Supernova lostritt (links unten). Mit Hilfe des Elements Mangan können Astrophysiker rekonstruieren, welches der Szenarien für vergangene Supernovae in unserer Milchstraße verantwortlich war (Mitte).

Derartige Untersuchungen liefern seit Längerem Indizien für unterschiedliche Abläufe von Typ-Ia-Explosionen. Leider finden sich in unserer näheren galaktischen Umgebung bloß wenige geeignete Supernova-Überreste. Die Heidelberger Astrophysiker um Bergemann und Eitner gingen daher nun einen anderen Weg. Sie suchten nach schweren chemischen Elemente, die nur in Sternexplosionen entstehen.

Eine besondere Bedeutung spielte dabei das Element Mangan. Modellrechnungen zufolge wird es nur in zwei Arten von Sternexplosionen in größerer Menge erbrütet: bei der Explosion von Weißen Sternen an der Chandrasekhar-Masse und bei Supernovae des Typs II, bei denen ein einzelner Riesenstern kollabiert. In Ia-Supernovae unterhalb der Chandrasekhar-Masse entstehen hingegen nicht genügend Neutronen, die leichtere Atomkerne auf dem Weg zu Mangan einfangen müssen.

Das klassische Szenario ist eher die Ausnahme

Die Gruppe schätzte also ab, wie viel Mangan es in 42 Sternen in unserer Milchstraße gibt, in denen sich zwangsläufig das Material lang zurückliegender Supernovae ballt. Das überraschende Ergebnis: Die Sonnen enthalten viel weniger Mangan als gedacht. Es sollte daher deutlich weniger Supernova-Explosionen nach dem klassischen Szenario – Weißer Zwerg explodiert an der Chandrasekhar-Masse – gegeben haben als gedacht. Ganze 75 Prozent aller Typ-Ia-Explosionen könnten sich dagegen unterhalb der Chandrasekhar-Masse ereignet haben, berichten die Forscher in »Astronomy & Astrophyics«.

Bisher gingen Experten von 50 Prozent aus. Und mehr noch: Die in der Studie untersuchten Sterne umfassten alle möglichen »Metallizitäten« – so nennen Astrophysiker die Menge schwererer Elemente in einem Stern. Die Metallizität von Sternen hat im Lauf der Entwicklung des Alls immer weiter zugenommen.

Das Team schließt aus seinen Messdaten, dass sich die Dominanz der »Sub-Chandrasekhar«-Supernovae über die gesamte 13 Milliarden Jahre lange Geschichte unserer Galaxie nicht geändert hat. »Wir können noch nicht festlegen, welches der vielen möglichen Sub-Chandrasekhar-Szenarien das realistischste ist«, sagt Bergemann. »Aber wir sind sicher, dass sie weit häufiger sind als Supernova-Explosion an der Chandrasekhar-Masse.«

Wolfgang Hillebrandt vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, der nicht an der Arbeit beteiligt war, hält die Untersuchung für einen Fortschritt auf dem Gebiet. Sie belege, dass Sub-Chandra-Explosionen eine Realität sind. »Ich würde sogar darauf wetten, dass ihr Anteil eher bei 90 als bei 75 Prozent liegt«, sagt Hillebrandt.

»Standardisierte Kerzen« statt Standardkerzen

Das Ergebnis könnte außerdem dabei helfen, frühere Unstimmigkeiten bei der Auswertung von Supernova-Daten zu erklären: Einem Team um Mark Sullivan von University of Oxford war im Jahr 2010 aufgefallen, dass Typ-Ia-Supernovae in weit entwickelten Galaxien mit hoher Metallizität systematisch etwas heller ausfallen als solche in sehr jungen Galaxien, die praktisch ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestehen.

Ein kleiner Teil der beobachteten Abschwächung der Leuchtkraft hat also nichts mit ihrer Entfernung zu uns zu tun. Kosmologen tragen dem Effekt in ihren Analysen seit Jahren Rechnung. Wie groß die Korrektur jeweils sein sollte, ist allerdings umstritten – auch da man die genauen physikalischen Hintergründe des Effekts nicht kennt.

Allerdings ist es für Wissenschaftler, die Supernovae zur Kartierung des Kosmos benutzen, ziemlich egal, was genau sich hinter Typ-Ia-Explosionen verbirgt. Sie wissen schon länger, dass es sich bei den Ereignissen nicht um stets identische »Standardkerzen« handelt. Sondern eher um eine Bandbreite unterschiedlich heller Strahlungsquellen, die man mit einem komplizierten Verfahren vergleichbar machen kann.

Wie viel Strahlung solche »standardisierten Kerzen« dann aussenden, wird in Galaxien in unserer Nachbarschaft über den Vergleich mit Cepheiden-Sternen ermittelt, deren Leuchtkraft besser bekannt ist. Und dieser Wert bildet dann die Basis dafür, die Entfernung zu noch weiter entfernten Supernovae abzuschätzen.

Frühere kosmologische Studien wären also nur dann fehlerhaft, wenn Weiße Zwerge in der grauen Vorzeit des Alls im großen Stil anders explodiert wären als in der jüngeren Vergangenheit beziehungsweise wenn früher ein anderes Szenario dominiert hätte als heute. Ob es einen solchen Trend gibt, ist fraglich – die aktuelle Studie erlaubt jedenfalls keine Aussage dazu.