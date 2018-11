Astronomie: Weiterer Stern weckt Alien-Fantasien

Staubringe, Kometenschwarm oder Kleinstplaneten?

Bei KIC 8462852 ist hingegen noch unklar, was den Stern immer wieder verdunkelt. Die meisten Astrophysiker vermuten, dass es sich ebenfalls um Staubringe, einen ausgedehnten Kometenschwarm oder um von Staub umgebende Kleinstplaneten handelt.

Diese Szenarien kommen wohl auch auch für VVV-WIT-07 in Frage. Man könne aber auch andere nicht ausschließen, schreiben Saito und sein Team. Vorstellbar sei zum Beispiel ein System aus einem kompakten Weißen Zwerg und einem ausgedehnten Gasriesen, die sich auf stark elliptischen Bahnen umrunden und zeitweise gegenseitig verdecken.

Letztlich weiß man noch zu wenig über das Sternsystem. So ist noch nicht einmal seine genaue Distanz von der Erde bekannt, was die Interpretation der Messdaten erschwert. Auch muss sich noch zeigen, ob sich die Helligkeitseinbrüche im Jahr 2019 wiederholen. Nur dann würden diese wirklich auf Objekte zurückgehen, die auf einem festen Orbit um den Stern kreisen. In jedem Fall scheint Tabbys Stern keine absolute Ausnahme in den Weiten des Alls zu sein. Das wird mittelfristig sicherlich dabei helfen, sein Geheimnis zu lüften.