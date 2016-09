Eine "unmögliche Wolke" am Himmel des Saturnmondes Titan stellt - wieder einmal - auf den Kopf, was Forscher über die seltsame Welt mit ihrer Kohlenwasserstoffatmosphäre zu wissen glaubten. In Daten der Cassini-Mission fand die NASA eine Wolkenstruktur in der Stratosphäre des Mondes, wie aus Dicyanoacetylen (C 4 N 2 ) bestand - und es ist nicht das erste Indiz für dieses Phänomen. Schon in Voyager-Bildern aus den 80er Jahren tauchte diese stratosphärische Wolkenkappe, die im Bild oben über dem Nordpol zu erkennen ist, auf. Das Problem dabei: Eigentlich dürfte sie es gar nicht geben.

Auf Titan entstehen normale Wolken ähnlich wie auf der Erde - indem Flüssigkeit an der Oberfläche verdunstet, in kältere Atmosphärenschichten aufsteigt und dort wieder kondensiert. Auf der Erde gehorcht Wasser diesem Mechanismus, auf Titan ist es der Kohlenwasserstoff Methan. In der Stratosphäre von Titan dagegen kommt das warme Gas von oben: Die atmosphärische Zirkulation in der Stratosphäre lässt die Gasmassen an den Polen durch immer kältere Schichten sinken.