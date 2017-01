Raumsonde Huygens: Landung auf dem Saturnmond Titan

© ESA / NASA / JPL / University of Arizona

Die Landung der europäischen Sonde Huygens auf dem Saturnmond Titan war ein Riesenerfolg, denn erstmals setzte ein von Menschenhand geschaffenes Objekt auf einem Himmelskörper im äußeren Sonnensystem auf. Titan ist der einzige Mond des Sonnensystems mit einer dichten Atmosphäre und ist größer als der Planet Merkur. In seiner Atmosphäre gibt es eine dichte Dunstschicht aus organischen Schwebeteilchen, die im sichtbaren Licht jeglichen Blick auf die feste Oberfläche des Mondes verwehrt. Daher war die Landung auf Titan ein Flug ins Unbekannte, die Sonde Huygens war sogar darauf ausgelegt, in einem Ozean aus Kohlenwasserstoffen zu schwimmen. Jedoch setzte sie auf festem Land auf, der endgültige Landeplatz erinnert dabei ein wenig an den roten Planeten Mars.