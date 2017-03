Windhose: Willy-Willy kommt zu Besuch

© http://wwwtwitter.com/brisbaneairport/ target="_blank">@brisbaneairport

Eine Sicherheitskamera am Flughafen der australischen Stadt Brisbane zeichnete am Morgen des 17. März diesen spektakulären Gast auf: Einen Staubteufel, in Australien oft Willy-Willy genannt. Solche kleinen Wirbel entstehen, wenn warme Luft schnell aufsteigt und dabei in Rotation gerät.

Trotz ihrer oberflächlichen Ahnlichkeit zu Tornados sind diese so genannten Kleintromben harmlos. In der Region ist man ganz andere Wetterextreme gewohnt: In Queensland, dem subtropischen Bundesstaat im Nordosten Australiens, dessen Hauptstadt Brisbane ist,herrscht derzeit eine historische Dürre. Die aber wurde vor zwei Tagen von einer durchziehenden Gewitterfront unterbrochen, die bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen ließ und Häuser abdeckte.