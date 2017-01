Deisseroth, K., Chung, K.: Methods and Compositions for Preparing Biological Specimens for Microscopic Analysis. U.S.-Patent Nr. 20150144490, erteilt am 28. Mai 2015

Deisseroth, K.: Optogenetics: 10 Years of Microbial Opsins in Neuroscience. In: Nature Neuroscience 18, S. 1213 – 1225, 2015