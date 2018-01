Der Alarm der Rauchmelder weckte mich. Ich brauchte eine Sekunde, bevor ich die Bedeutung des nervtötenden Lärms erfasste. Dann sprang ich aus dem Bett und eilte aus dem Schlafzimmer. Hinter mir richtete sich meine Frau Yvonne verschlafen auf. "Was ist los?", fragte sie. Ich war bereits an der Tür. "Der Feueralarm!", rief ich. Dann stand ich schon auf dem Flur. Alles schien in Ordnung. Ich roch weder Rauch noch schlugen mir Flammen oder Hitze entgegen. Stattdessen umgab mich Dunkelheit. Meine Hand tastete sich an der Wand entlang bis zum Lichtschalter und knipste das Licht an.

Yvonne trat in den Flur. Aus dem Kinderzimmer kam unser siebenjäh­riger Sohn Lukas, sein Kuscheltier fest umklammert, und rannte verängstigt in ihre Arme. Sophie, unsere zwölf­jährige Tochter, die sich am Wochenende sonst nie vor zehn Uhr aus dem Bett bequemte, öffnete vom Lärm aufgeschreckt die Tür ihres Zimmers. "Was ist passiert?" …