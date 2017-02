Paul Ibbotson hält an der Open University in England Vorlesungen über Sprachentwicklung. Michael Tomasello ist Kodirektor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Auf einen Blick Paradigmenwechsel in der Linguistik 1 Der amerikanische Forscher Noam Chomsky hat viele Jahrzehnte lang die gesamte Sprachwissenschaft geprägt. Berühmt machte ihn seine Theorie der Universalgrammatik. 2 Chomskys Idee, das Gehirn sei mit einer mentalen Schablone für Grammatik ausgerüstet, wird jedoch zunehmend durch linguistische Feldstudien in Frage gestellt. 3 So postuliert die "gebrauchsbasierte Linguistik", dass Kinder beim Spracherwerb allgemeine kognitive Fähigkeiten nutzen – und keine Universalgrammatik. Insbesondere können sie erraten, was andere Menschen ihnen mitteilen möchten.

Verbirgt sich im menschlichen Gehirn tatsächlich eine vorprogrammierte mentale Schablone zum Erlernen von Grammatik? Mit dieser Idee prägte der amerikanische Linguist Noam Chomsky vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge fast ein halbes Jahrhundert lang die gesamte Sprachwissenschaft. Nun aber verwerfen viele Kognitionswissenschaftler und Lin­guisten Chomskys Theorie der Universalgrammatik, denn neue Untersuchungen der verschiedensten Sprachen sowie der Art und Weise, wie Kleinkinder in Gemeinschaft kommunizieren, schüren starke Zweifel an Chomskys Behauptungen.

Vielmehr setzt sich eine radikal neue Sichtweise durch, der zufolge das Erlernen der Muttersprache kein angebore­nes Grammatikmodul voraussetzt. Offenbar nutzen Kleinkinder mehrere verschiedene Denkweisen, die gar nicht sprachspezifisch sein müssen – etwa die Fähigkeit, die Welt in Kategorien (wie Mensch oder Sache) einzuteilen oder Beziehungen zwischen Dingen zu begreifen. Hinzu kommt die einzigartige Gabe, intuitiv zu erfassen, was uns andere mitteilen möchten; erst so kann Sprache entstehen. Somit reicht Chomskys Theorie längst nicht aus, um den menschlichen Spracherwerb zu erklären.

Diese Schlussfolgerung wirkt sich nicht bloß auf die Linguistik aus, sondern auf ganz unterschiedliche Bereiche, in denen Sprache eine zentrale Rolle spielt, von der Poesie bis zur künstlichen Intelligenz. Da außerdem Menschen Sprache auf eine Weise gebrauchen, wie es kein Tier vermag, dürften wir auch die menschliche Natur ein wenig besser begreifen, wenn wir das Wesen der Sprache verstehen. …