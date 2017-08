Ariely, D., Norton, M. I.: How Actions Create - Not just Reveal - Preferences. In: Trends in Cognitive Sciences 12, S. 13-16, 2008

Knox, W. B. et al.: The Nature of Belief-directed Exploratory Choice in Human Decision-Making. In: Frontiers of Psychology 31, 2012

Iwasa, Y. et al.: Prey Distribution as a Factor Determining the Choice of Optimal Foraging Strategy. In: The American Naturalist 117, S. 710-723, 1981

Riefer, P. S. et al.: Coherency-Maximizing Exploration in the Supermarket. In: Nature Human Behaviour, 0017, 2017

Rozin, P., Schiller, D.: The Nature and Acquisition of a Preference for Chili Pepper by Humans. In: Motivation and Emotion 4, S. 77-101, 1980

Tan, H. S. G. et al.: Tasty but Nasty? Exploring the Role of Sensory-liking and Food Appropriateness in the Willingness to eat Unusual Novel Foods like Insects. In: Food Quality and Preference 48, S. 93-302, 2016

Todd, P. M. et al.: Cognitive Search: Evolution, Algorithms, and the Brain. MIT Press, 2012

Wardle, Jane, et al.: Modifying Children's Food Preferences: The Effects of Exposure and Reward on Acceptance of an Unfamiliar Vegetable. In: European Journal of Clinical Nutrition 57, S. 341-348, 2003