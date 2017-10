Regisseur Jan Michael Haft, vielfach ausgezeichneter deutscher Dokumentarfilmer, hat ein neues Werk vorgelegt. Diesmal widmet er sich der heimischen Insektenwelt. Sein Film "Wildbienen und Schmetterlinge" besteht aus zwei Teilen. Der erste, "Biene Majas wilde Schwes­tern", widmet sich den Wildbienen, der zweite, "Kinder der Sonne", den Schmetterlingen.

Viele Menschen nehmen an, dass es in Mitteleuropa nur eine Bienenart gebe, die Honigbiene (Apis mellifera), da sie nur diese kennen. Haft klärt darüber auf, dass in der Region noch 560 weitere Wildbienenarten leben und es die Insekten bereits seit der Saurierzeit gibt. Da wären zum Beispiel die Samt-, Seiden-, Mauer-, Pelz- oder auch die Wespenbienen. Die meisten von ihnen leben nicht in Kolonien, sondern als Einzelgänger. Als Zuschauer(in) erfährt man viele interessante Details, etwa dass sich die Bienen im Flug elektrisch aufladen, so dass sie den Pollen anziehen …