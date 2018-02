Hall, K. T. et al.: Catechol-O-Methyltransferase val158met Polymorphism Predicts Placebo Effect in Irritable Bowel Syndrome. In: PLoS One 7, e48135, 2012

Peciña, M. et al.: Personality Trait Predictors of Placebo Analgesia and Neurobiological Correlates. In: Neuropsychopharmacology 38, S. 639-646, 2013

Tinnermann, A. et al.: Interactions between Brain and Spinal Cord Mediate Value Effects in Nocebo Hyperalgesia. In: Science 358, S. 105-108, 2017

Wager, T. D., Atlas, L. Y.: The Neuroscience of Placebo Effects: Connecting Context, Learning and Health. In: Nature Reviews Neuroscience 16, S. 403-418, 2015