Beim Fördern und Verarbeiten von Erdöl fällt als Nebenprodukt Methan an. Oft ist es unwirtschaftlich, das Erdgas energetisch zu nutzen oder in andere chemische Grundstoffe umzuwandeln. Große Mengen davon werden daher einfach abgefackelt – allein in den USA zirka sechs Milliarden Kubikmeter jährlich. Gleichzeitig hat der Fracking-Boom jenseits des Atlantiks die Produktion von methanhaltigem Schiefergas in den vergangenen zehn Jahren stark angefacht. Entsprechend hoch ist das Interesse an einem Prozess, mit dem sich Methan kostengünstig in industriell begehrte Kohlenwasserstoffe verwandeln lässt …