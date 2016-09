In der Natur müssen oft große Mengen Erbsubstanz auf kleinstem Raum untergebracht werden. Physiker haben diese so genannte DNA-Kondensation nun künstlich nachempfunden. Sie lagerten Erbgutstränge entlang dünner, mittels Elektronenstrahllithografie vorgezeichneter Kanäle – beispielsweise dieser wabenförmigen Struktur –, indem sie die organische Verbindung Spermidin hinzugaben. So könnten etwa auf Biochips gezielt Leiterbahnen für Signale an- und ausgeschaltet werden.