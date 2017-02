In der öffentlichen Wahrnehmung gilt die Mathematik als abstrakte, logische, emotionslose Disziplin, in der kein Platz für Gefühle, Kreativität oder die bunte Vielfalt des realen Alltags ist. Doch die Art und Weise, wie in ihr neue Erkenntnisse entstehen, entspricht dem absolut nicht. Hier braucht es Inspiration und freien Geist; man folgt Gefühlen, Vermutungen und Spekulationen – und in dieser Hinsicht gleicht die Welt der Formeln viel mehr jener der Kunst.

Es gibt Kunstwerke, die den Betrachter perplex zurücklassen, die einen völlig neuen und unerwarteten Blick auf einen gewohnten Gegenstand bieten. Sie leben von der kaum nachvollziehbaren Genialität ihres Schöpfers und von der ihnen zu Grunde liegenden überbordenden Kreativität. Genau solche Kunstwerke findet man auch in der Mathematik. …