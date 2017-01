Gewalt ist in Serien, Filmen und Computerspielen allgegenwärtig. Können brutale Bilder in den Medien Menschen zu Gewalttätern machen? Eine Stellungnahme.

Quellen

Gleich, U., Vogel, I.: Sad-Film-Paradoxon. In: Krämer, N. C. et al. (Hg.): Medienpsychologie. Schlüsselbegriffe und Konzepte. Kohlhammer, Stuttgart, 2. Auflage 2016

Krakowiak, K. M., Oliver, M. B.: When Good Characters Do Bad Things: Examining the Effect of Moral Ambiguity on Enjoyment. In: Journal of Communication 62, S. 117-135, 2012

Krakowiak, K. M., Tsay-Vogel, M.: What Makes Characters’ Bad Behaviors Acceptable? The Effects of Character Motivation and Outcome on Perceptions, Character Liking, and Moral Disengagement. In: Mass Communication and Society 16, S. 179-199, 2013

Krakowiak, K. M., Tsay-Vogel, M.: The Dual Role of Morally Ambiguous Characters: Examining the Effect of Morality Salience on Narrative Responses. In: Human Communication Research 41, S. 390-411, 2015

Lewis, R. J. et al.: Testing a Dual-Process Model of Media Enjoyment and Appreciation. In: Journal of Communication 64, S. 397-416, 2014

Raney, A. A.: Expanding Disposition Theory: Reconsidering Character Liking, Moral Evaluations, and Enjoyment. In: Communication Theory 14, S. 348-369, 2004

Raney, A. A., Janicke, S. H.: How We Enjoy and why We Seek out Morally Complex Characters in Media Entertainment. In: Tamborini, R. (Hg.): Electronic Media Research Series: Media and the Moral Mind. Routledge, London 2013, S. 152-169

Schlütz, D. et al.: Mein Freund, der Serienkiller: Fan-Beziehungen zum Hauptcharakter der Fernsehserie Dexter. In: Eichner, S. et al. (Hg.): Transnationale Serienkultur. Springer, Wiesbaden 2013, S. 367-380

Trepte, S., Reinecke, L.: Medienpsychologie. Kohlhammer, Stuttgart 2013

Zillmann, D.: The Psychology of Suspense in Dramatic Exposition. In: Vorderer, P. et al. (Hg.): Suspense. Conceptualizations, Theoretical Analyses, and Empirical Explorations. Erlbaum, Mahwah 1996, S. 199-232

Zillmann, D., Bryant, J.: Affect, Mood, and Emotion as Determinants of Selective Exposure. In: Zillmann, D., Bryant, J. (Hg.): Selective Exposure to Communication. Erlbaum, Hillsdale 1985, S. 157-190