Klettverschlüsse, Schmutz abweisende Beschichtungen, Nur­- flügel-Flugzeuge und Stahlkonstruktionen wie der Eiffelturm – die Natur hat Erfinder und Ingenieure in etlichen Bereichen inspiriert. Unzähliges können wir aber auch noch von ihr lernen: Farbpigmente, die nie verblassen, so wie bei Schmetterlingen. Glasherstellung mit Algen im Aquarium. Bergbau betreibende Pflanzen, die Gold am Feld gewinnen.

All das und mehr stellt die Physikerin Ille C. Gebeshuber in ihrem Buch vor. Ihr Forschungsgebiet, die Bionik, vereint Wissenschaft und Natur mit Technik und sogar Kunst. Jener Schmelztiegel der Diszi­plinen hat besonders in den zurückliegenden Jahren zahlreiche spannende Erkenntnisse hervorgebracht. …