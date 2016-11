Wer an einer physikalischen oder astronomischen Forschungseinrichtung gearbeitet hat, bekam wohl schon einmal Post von Leuten, welche die "Weltformel" gefunden haben wollen. Dabei ist allerdings schnell klar, dass es sich nicht um ernsthafte Wissenschaft handelt. Ob es so etwas wie eine Weltformel gibt und wie sie aussehen könnte, weiß niemand. Aber es handelt sich mit Sicherheit nicht um eine einfache einzelne Formel!

Der Begriff Weltformel steht für eine hypothetische Theorie, mit der sich alle Phänomene im Universum beschreiben lassen. Etwas treffender ist daher die Bezeichnung "Theory of Everything", also "Theorie von Allem". Und natürlich geht es nicht darum, eine wissenschaftliche Theorie zu entdecken, mit der sich wirklich jedes Detail erklären lässt. Sollte jemals eine solche Weltformel gefunden werden, wird man damit weder die Lottozahlen vorhersagen können noch das Ergebnis der nächsten Bundestagswahl. Sie wird nicht in der Lage sein zu begründen, warum zwei Menschen sich ineinander verlieben oder Schokolade so gut schmeckt. Doch auf einer sehr fundamentalen Ebene wird sie die Eigenschaften aller Bausteine der Materie sowie derjenigen Kräfte beschreiben, die zwischen ihnen wirken können. …