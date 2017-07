Visionen des Quanten-Multiversums

Der frühe Kosmos dehnte sich extrem aus. Neben unserem All könnte dabei eine unermessliche Zahl an Parallel­universen entstanden sein. Einige Physiker verbinden dieses Bild mit einer Interpretation der Quantenmechanik, nach der alle möglichen Ausgänge eines Experiments Wirklichkeit werden – jedoch in verschiedenen Welten. Hilft die Vereinigung beider Konzepte, den Charakter der Zeit und andere fundamentale Vorgänge besser zu verstehen?

Außerdem: Geheimnisumwitterte Evolution der Vögel, Neuer Blick auf fremde Welten und Synthetische Sprechstimmen