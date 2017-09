Aragón, O. R., Bargh, J. A.: "So Happy I Could Shout!" and "So Happy I Could Cry!" Dimorphous Expressions Represent and Communicate Motivational Aspects of Positive Emotions. In: Cognition & Emotion 10.1080/02699931.2017.1301388, 2017

Aragón, O. R.: "Tears of Joy" and "Tears and Joy?" Personal Accounts of Dimorphous and Mixed Expressions of Emotion. In: Motivation and Emotion 41, S. 370-392, 2017

Aragón, O. R. et al.: Dimorphous Expressions of Emotion: Evidence of Concept in Aggressive Displays toward Cute Stimuli. In: Psychological Science 26, S. 259-273, 2015