Wissenschaftler um Hyung Joon Cha von der Pohang University of Science and Technology ­(Südkorea) haben einen speziellen Gewebekleber entwickelt, der auf einem Muschel-Adhäsions-Protein (mussel adhesive protein, MAP) basiert. Er könnte ­dabei helfen, ­Wunden schneller und narbenfrei verheilen zu lassen. Der Eiweißstoff, den Meeres­muscheln absondern, haftet auf diversen Oberflächen – auch unter Wasser – und ist für lebendes Gewebe gut verträglich. In etwas modifizierter Form kann er Wunden zusammenhalten, deren Heilung beschleunigen und dabei einer Vernarbung entgegenwirken, wie die Forscher berichten …