Am 15. September 2016 um 16:04 Uhr MESZ errichtete die Volksrepublik China ihren zweiten "himmlischen Palast", als sie mit einer Rakete des Typs Langer Marsch 2 ihre Raumstation Tiangong-2 in die Erdumlaufbahn brachte. Tiangong-2 ist baugleich mit dem Vorgänger Tiangong-1, der im September 2011 gestartet wurde, weist aber im Inneren einige Verbesserungen auf. Derzeit befindet sich die rund zehn Meter lange und 8,6 Tonnen schwere Raumstation in einer Umlaufbahn in 380 Kilometer Höhe und wird auf Herz und Nieren geprüft. Sind diese Tests erfolgreich, so wird die Station durch Schubmanöver ihres Bordantriebs auf 393 Kilometer Höhe aufsteigen.

Tiangong-2 in der Montagehalle Mit einer Länge von rund zehn Metern ist Tiangong-2 eine recht kleine Raumstation. Ihre Dimensionen und die Form entsprechen dem Vorgänger Tiangong-1, der im September 2011 gestartet ist und zweimal von Astronauten Besuch erhielt.

Von Mitte bis Ende Oktober ist schließlich der Start des bemannten Raumschiffs Shenzhou-11 geplant, das zwei Astronauten, in der chinesischen Raumfahrt auch "Taikonauten" genannt, zur Station bringen wird. Sie sollen sich 30 Tage an Bord von Tiangong-2 aufhalten und dabei diverse Experimente im Bereich der Biologie, Physik und Weltraummedizin durchführen. Für April 2017 ist dann der Start eines automatischen Raumfrachters vorgesehen, der Treibstoff und Vorräte zur Station transportieren soll.

Tiangong-2 ist wie sein Vorgänger nur eine Teststation und dient der Vorbereitung des Starts einer großen modularen Raumstation, deren Konzept und Aufbau an die russische Raumstation Mir erinnern. Mit dem Start des Kernmoduls wird ab dem Jahr 2022 gerechnet.