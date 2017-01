© NASA

(Ausschnitt)

In einem zweistufigen Auswahlprozess werden bis zu drei Teams ausgewählt, die mit Unterstützung des DLR, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) und des US-amerikanischen Unternehmens DreamUp ihre Experimente realisieren können. Die drei ausgewählten Experimente sollen im Jahr 2018 zur ISS fliegen und werden vom deutschen Astronauten Alexander Gerst bei seinem zweiten Raumflug betreut.

Die ausgewählten Teams durchlaufen dabei den gesamten Prozess einer realen Raumfahrtmission, das heißt, sie müssen ihre wissenschaftlichen Ziele ausarbeiten, das technische Design entwerfen und testen sowie den Betrieb an Bord der ISS planen. In der ersten Auswahlphase werden die besten acht Vorschläge ermittelt und die Experimen­tatoren zum DLR-Raumfahrt­management in Bonn eingeladen. Dort präsentieren sie ihre Vorschläge, aus denen dann eine Expertenjury die drei Sieger bestimmt. Weitere Informationen: http://bit.ly/2hJPM8k