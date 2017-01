© iStock / Igor Zhuravlov

Mit dem Einschlag des Chicxulub-Asteroiden in den Golf von Mexiko war vor 66 Millionen Jahren das Ende aller Dinosaurier auf der Welt unausweichlich: Auf lange Sicht überlebt haben die Folgen der Katastrophe nur anpassungsfähigere Arten – etwa Säugetiere –, die großen dominanten Riesenreptilien aber starben auch weit entfernt vom Einschlagsgebiet innerhalb kurzer Zeit. Als Ursache gilt ein akuter Klimawandel, der nach dem Einschlag als nuklearen Winter die Welt abkühlte und verdunkelte. Was damals wie schnell genau geschah, wird allerdings erst allmählich klar: Unterschätzt war bisher zum Beispiel, wie nachhaltig Schwefelgase die Atmosphäre auskühlten und so die Ökosysteme störten.

Auf diesen Zusammenhang weist ein Team von Forschern hin, zu denen auch Julia Brugger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gehört. Das Team modellierte mit Computer-Klimasimulationen, wie das System von Atmosphäre, Ozean und Meer-Eis auf die beim Einschlag freigesetzten schwefelhaltigen Gasen reagiert haben könnte, die das Sonnenlichts abschirmten und die Erde abkühlte. Dabei kam heraus, dass die globale Jahresmittel-Temperatur an der Erdoberfläche nach dem Einschlag des Asteroiden wohl um mindestens 26 Grad fiel: Drei Jahre lang lag die Temperatur im Jahresdurchschnitt dann unter dem Gefrierpunkt, und selbst in den Tropen sank sie auf 5 Grad Celsius. Wahrscheinlich dauerte es rund 30 Jahre, bis die Temperaturen sich wieder eingependelt hatten, vermuten die Wissenschaftler nach ihren Berechnungen.

Das die Erde nach dem Einschlag kühler wurde, war schon vorher berechnet worden: Schon der hochgesprengte Staub blockierte das Sonnenlicht. Dieser Effekt war aber im Vergleich zum Effekt der Schwefelgase vergleichsweise kurzlebig. Einen weiteren, bisher nicht berücksichtigten Effekt dürfte die drastische Durchmischung der Ozeane gehabt haben, die als Folge der Abkühlung an der Oberfläche eintrat: Nachdem das Oberflächenwasser sich abkühlte, sank es ab und verdrängte leichteres, wärmeres Tiefenwasser nach oben, die zudem große Mengen an Nährstoffen mit sich führten. Dies sorgte für eine extreme Algenblüte, die eine Giftstoffwelle erzeugte, die womöglich ein Artensterben in den Ozeanen forcierte. Zeitgleich mit den Dinosauriern an Land starben in den Meeren die dominanten Ammoniten aus.