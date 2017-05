Bidwell-Scheibe - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Bidwell-Scheibe zum Selbstbau

Drucken Sie diese Datei so groß (zur Not in Teilen) aus, wie Ihr Drucker es zulässt; 30 cm Durchmesser wäre optimal. Kleben Sie das Bild auf eine entsprechend zugeschnittene Pappscheibe und stecken Sie einen Bleistift oder Ähnliches durch den eingezeichneten Mittelpunkt. Versetzen Sie die Scheibe mit einer Hand in Drehung und schauen Sie durch den zeitweise offenen Sektor auf ein Objekt hinter der Scheibe.

