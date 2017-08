Die Slawoland-Krise - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Da Aussage A voll in Aussage B enthalten ist, kann B nicht wahrscheinlicher sein als A. Von der diplomatischen Strafaktion berichten beide Aussagen. B sagt darüber hinaus noch, dass Truppen einmarschiert sind, was ja nicht notwendiger Weise aus den Dingen (im Sinne der Logik, nicht der zeitlichen Reihenfolge) folgt, die vorher oder nachher geschehen sind.

Dass trotzdem viele Leute die falsche Antwort geben, ist wohl so zu erklären:

B bildet mit dem Streik zusammen eine plausible Ereigniskette, bei A fehlt dagegen das entscheidende Glied: Warum soll Amiland Sowiland diplomatisch bestrafen, wenn in Slawoland gestreikt wird? Es ist zu erwarten, dass da die Regierung von Sowiland etwas getan haben muss, das mit dem Rückruf des Botschafters beantwortet wurde. Das muss aber nicht gleich ein Truppeneinmarsch gewesen sein. Die Androhung eines solchen oder ein Truppenaufmarsch an der Grenze wären auch schon ein hinreichender Anlass (in Anlehung an frühere Gebräuche als "Säbelrasseln" bezeichnet).

Wenn man liest, dass auch wichtige Entscheidungsträger bei Politik oder Militär diese Aufgabe falsch lösen, also zumindest hierbei nicht logisch denken, so ist das schon erschreckend. Tatsächlich haben Tversky und Kahneman (wie bei Piattelli-Palmarini im Kapitel "Die sieben Hauptsünden" nachzulesen ist) von amerikanischen Generälen und Politikern entsprechende Antworten bekommen, wobei als Länder ganz konkret die USA, die (damals noch existierende und mächtige) Sowjetunion und Polen genannt wurden.

Anmerkung: Wenn die Aussage A in B enthalten ist, so ist zugleich die Menge der Fälle, in denen B zutrifft, in der Menge der Fälle in denen A zutrifft, enthalten. Anders gesagt: B sagt mehr aus und gilt daher für weniger oder höchstens gleich viele Fälle wie A.

Die Aufgabe ist hinsichtlich des formal-logischen Gehaltes identisch mit Nr. 522 (Linda), hinsichtlich der Vermutungen über die Gründe falscher Antworten aber etwas anders.