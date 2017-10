Quadratische Geldbeträge - Treitz-Rätsel für Mathematik und Physik

Lösung anzeigen

Lösung

Wenn Nanni den letzten Schein bekommen hat, muss es insgesamt eine ungerade Anzahl von 10-Euro-Scheinen sein. Also ist die Zehnerstelle von n2 ungerade. Daraus folgt, dass n2/20 einen Rest über 9 hat. Wenn wir n in Einer und Zehner zerlegen, haben wir n = 10z + e und n2 = 100 z2 + 20 ze + e2. Der gesuchte Rest hängt also nur von e ab. Von den Zahlen e = 0 bis 9 haben nur die 4 und die 6 die Eigenschaft, dass e2/20 einen Rest größer als 10 hat, und dieser Rest ist in beiden Fällen 16. Also muss Nanni 8 Euro statt der vorhandenen 6 bekommen, damit es gerecht ist.