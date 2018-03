Geistige Homöostase

Der US-amerikanische Hirnforscher Antonio Damasio versucht sich an einer Grundlegung der menschlichen Kultur ausgehend von einer Theorie der Gefühle. Wie schon in seinen Erfolgsbüchern "Descartes Irrtum" (im Original 1994 erschienen) und "Ich fühle, also bin ich" (1999) betont der inzwischen 74-Jährige die oft unterschätzte Bedeutung der Affekte: Sprache, Denken und Moral seien eng mit körperlichen Vorgängen und emotionalen Bewertungen verknüpft. Diese liefern sozusagen den Treibstoff für jede Vernunft und Tradition. Anders als in den 1990er Jahren ist diese These inzwischen allerdings nicht mehr neu, sondern fast schon Allgemeingut geworden.

Damasio holt weit aus. Die Textmasse seines Werks samt stattlichem Anmerkungsapparat hätte bei etwas leserfreundlicherem Layout leicht 400 Seiten füllen können. Kleiner Tipp für Eilige: Das Schlusskapitel "Die seltsame Reihenfolge der Dinge" – so auch der englische Originaltitel des Buchs ("The Strange Order of Things") – enthält eine Kurzfassung des Inhalts.

Damasios Stil ist streckenweise sehr abstrakt. Statt seine Thesen mit konkreten Beispielen oder auch mal einer Erzählpassage zu erläutern, beschreibt der Autor eine akademisch anmutende Kulturtheorie. So führt er gleich zu Beginn des Buchs aus: "Gefühle sind der mentale Ausdruck von Homöostase, und Homöostase, die unter der Decke der Gefühle aktiv wird, ist der Faden, der, was die Funktion angeht, die frühen Lebensformen mit der außergewöhnlichen Partnerschaft von Körper und Nervensystem verbindet." Das könnte man auch einfacher ausdrücken.

Streben nach Selbsterhaltung

Homöostase wird gemeinhin als "Gleichgewicht" übersetzt und meint in der Biologie meist die fein austarierte Balance des inneren Milieus des Organismus und seines Stoffwechsel mit der Umwelt. Damasio erweitert diesen Begriff und versteht darunter das Streben alles Lebendigen nach Selbsterhaltung. Homöostase heißt für ihn das Prinzip, das uns Angenehmes suchen und Schmerz vermeiden lässt. Gefühle dienen dabei als Wegweiser und prägen soziale Normen, Gesetze und Umgangsformen bis hin zu den ästhetischen Prinzipien der Kunst. "Gefühle waren als Stellvertreter der Homöostase die Katalysatoren für die Reaktionen, mit denen die Kultur des Menschen ihren Anfang nahm."