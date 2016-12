Ob das Loch im Kopf einen Ausgang ermöglichen sollte oder einen Eingang, ist ungewiss. Sicher ist nur, dass es einen Zweck gehabt haben musste, dass Menschen der Frühzeit immer wieder die Schädel ihrer Mitmenschen öffneten. Laut Wikipedia sind inzwischen über 450 dieser Trepanationen aus der Jungsteinzeit in Europa nachgewiesen. Bekannt sind die weltweit. Und offenbar ist es gar nicht so schwierig, einem Menschen mit Feuersteinklingen ein Loch in den Kopf zu schneiden. In vielen Fällen verlief diese Operation nämlich so gut, dass der oder die Behandelte danach weiterlebte. Über ihren Hintergrund kann man in den meisten Fällen nur spekulieren. Sollten Kopfschmerzen oder Hirnverletzung behandelt werden? Oder waren es eher magisch-regligiöse Praktiken? Man weiß es nicht.