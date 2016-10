© Oscar Ruiz, The University of Texas MD Anderson Cancer Center (Ausschnitt)

Oscar Ruiz von der Texas University in Houston interessiert sich dafür, wie die Gesichter bei Menschen entstehen und welche Genmutationen für bestimmte Missbildungen verantwortlich sind. Diese studiert er an Zebrafischen, beliebten Modellorganismen der Biologen. Ruiz beeinflusst die Gene, die an der Gesichtsentwicklung der Fische beteiligt sind, und beobachtet dann, wie sich das im Embryo auswirkt. Makroaufnahmen belegen, wie die Entwicklung abläuft und wo Veränderungen stattfinden. Der daraus zusammengestellte Atlas soll Medizinern später dabei helfen, beim Menschen schon frühzeitig einzugreifen, wenn Missbildungen drohen. Mit seiner Makroaufnahme gewann der Wissenschaftler dieses Jahr den ersten Preis beim Nikon-SmallWorld-Wettbewerb. Wer möchte, kann seine Stimme für den Publikumspreis abgeben.