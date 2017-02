Die beiden Abbildungen zeigen einen Hektar Amazonas-Regenwald. Auf der rechten Seite die Testregion in Naturfarben: Abgesehen von einigen hell blühenden Bäumen präsentiert sich der Regenwald vor allem als sprichwörtliche grüne Hölle. In der linken Abbildung dagegen, die eine Arbeitsgruppe um Greg Asner von der Carnegie Institution for Science in Washington anhand spektroskopischer Daten erzeugte, kodieren die unterschiedlichen Farben verschiedene chemische Signaturen.

Die unterscheiden sich von Pflanze zu Pflanze, so dass in dieser Abbildung die wahre biologische Vielfalt des Regenwaldes aufscheint: So teilen sich die auf der rechten Seite allesamt ähnlich weiß erscheinenden Bäume im linken Bild in mindestens drei unterscheidbare Pflanzenarten. Die teilweise erkennbaren Streifenmuster in beiden Darstellungen rühren daher, dass die Arbeitsgruppe den Regenwald mit Hilfe eines Lidar-gesteuerten Spektrometers streifenweise einscannt.