Chemie in Zeitlupe: Schönheit der Reaktionen

© fotolia / dkidpix

(Ausschnitt)

In der Chemie rührt man gerne um – dabei sind Reaktionen viel spannender, wenn man es nicht tut. Physikalische Phänomene wie Dichteunterschiede, Oberflächenspannung oder Phasenübergänge bestimmen ebenso wie die chemischen Umsetzungen selbst, welche fein ziselierten und oft fraktalen Strukturen der Kontakt von Reaktanden erzeugt. Manche der hier gezeigten Reaktionen ähneln Hagel, der aus Wolken prasselt, andere lassen einen Wald aus Metallbäumchen wachsen.

Das Video stammt von der Seite "Beautiful Chemistry", einer Kooperation der University of Science and Technology of China (USTC) und dem Buch- und Zeitschriftenverlag der Universität Tsinghua. Die Webseite soll nach eigenen Angaben der Allgemeinheit die Schönheit der Chemie vermitteln. Die Verantwortlichen berufen sich unter anderem auf die Arbeiten von Ernst Haeckel, in dessen Fußstapfen sie treten.