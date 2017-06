Mensch Maschine Visionen

Spezial Physik - Mathematik - Technik 2/2015

Künstliche Körperteile: Forscher arbeiten an fühlenden Prothesen • Verbessertes Gehirn: Wie weit können Neurochips unsere Hirnleistung steigern? • Verkörperung: So schlüpfen wir in Avatare oder Roboter