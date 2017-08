Aldave, A. J. et al.: Corneal Copper Deposition Associated With Chronic Lymphocytic Leukemia. In: American Journal of Ophthalmology 142, S. 174-176, 2006

Amtage, F. et al.: Estrogen Intake and Copper Depositions: Implications for Alzheimer's Disease? In: Case Reports in Neurology 6, S. 181-187, 2014

Bucossi, S. et al.: Association between the c. 2495 A>G ATP7B Polymorphism and Sporadic Alzheimer's Disease. In: International Journal of Alzheimer's Disease, 973692, 2011

Garmizo, G., Frauens, B. J.: Corneal Copper Deposition Secondary to Oral Contraceptives. In: Optometry & Vision Science 85 S. E802-E807, 2008

Hardman, B. et al.: Hormonal Regulation of the Menkes and Wilson Copper-Transporting ATPases in Human Placental Jeg-3 Cells. In: Biochemical Journal 402, S. 241-250, 2007

Louro, M. A. et al.: Assessment of Copper Status in Pregnancy by Means of Determining the Specific Oxidase Activity of Ceruloplasmin. In: Clinica Chimica Acta 312, S. 123-127, 2001

Machado, A. et al.: Neurological Manifestations in Wilson's Disease: Report of 119 Cases. In: Movement Disorders 21, S. 2192-2196, 2006

Noble, J. M. et al.: Periodontitis is Associated with Cognitive Impairment among Older Adults: Analysis of NHANES-III. In: Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 80, S. 1206-1211, 2009

Squitti, R. et al.: Low-Copper Diet as a Preventive Strategy for Alzheimer's Disease. In: Neurobiology of Aging 35, S. S40-S50, 2014