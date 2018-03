Auf einen Blick Das Revolutionäre ist die Blockchain Bitcoin ist eine Art von Geld, die nur von dem Ver­trauen der Beteiligten gedeckt wird. Dieses Vertrauen wird gestützt durch eine Technologie, die jede Transaktion unlöschbar, unfälschbar und öffentlich einsehbar dokumentiert: Blockchain. Diese Art der Dokumentation eignet sich auch für viele andere Zwecke, insbesondere für Personal­dokumente, Zeugnisse und medizinische Daten.

Bitcoin, Kryptowährungen, intelligente Verträge: Die neuen Technologien sind in aller Munde. Hunderte von Zentralbanken und Konzernen beschäftigen sich damit, Risikokapitalgeber investieren bereits jetzt Milliarden. Die Öffentlichkeit ist sich nicht sicher, ob das Ganze überhaupt legal oder vielmehr ein Tummelplatz krimineller Elemente ist, und die Leute, die es wissen müssten, sind nicht wesentlich besser informiert: Als die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers im Jahr 2017 unter global agierenden Finanzfachleuten eine Umfrage veranstaltete, erklärten sich nur 24 Prozent der Befragten als "extrem" oder "sehr" vertraut mit der Sache.

Glaubt man den Sprüchen einiger Evangelisten, so hat die Technologie die Macht, ganze Wirtschaftssysteme auf den Kopf zu stellen. Andere sind weit skeptischer. So erklärt Emin Gün Sirer, einer der Gründer der Initiative for Cryptocurrencies and Contracts an der Cornell University, dass der technische Kern zwar "faszinierend und revolutionär ist, aber da draußen auch eine Menge dummes Zeug verbreitet wird". Was soll man davon halten – und was ist eigentlich eine Blockchain? …