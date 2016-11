Der Humangenetiker Werner Buselmaier ist emeritierter Universitätsprofessor und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. Sein jüngstes Werk richtet sich an eine breite Öffentlichkeit, Fachwissen ist für die Lektüre nicht notwendig.

Buselmaier geht auf Grundlagen der genetischen Vererbung ein und beleuchtet ihre möglichen Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Bezüglich der Erbanlagen seien die Menschen immer noch an ein Leben als nichtsesshafte Jäger und Sammler angepasst, die in kleinen Gruppen organisiert sind. Die Einflüsse der modernen Umwelt könnten unser Genom aber verändern. So sei zum Beispiel die Zunahme der Kurzsichtigkeit darauf zurückzuführen, dass wir sowohl im Kindes­ als auch im Erwachsenenalter fast nur noch nahe Dinge betrachten (Bücher, Indoor-­Spiele, Arbeit und Spiele am PC). Buselmaier erläutert diverse Konflikte zwischen genetischer und kultureller Prägung auf verständliche Art und Weise. Sein Buch ist besonders für Laien lesenswert, auch auf Grund der über­ schaubaren Länge.