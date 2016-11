Klaus Schwabs Buch zeigt die technischen Umwälzungen ("Dis­ruptionen") auf, die aus der exponentiellen Zunahme immer neuer Entdeckungen und Entwicklungen folgen. Zudem macht es die enorme wirtschaftliche, soziale, poli­tische und ökologische Sprengkraft bewusst, die die­ sem Fortschritt innewohnt.

Schwab ist Wirtschafts­wissenschaftler, Gründer und Präsident des Weltwirt­schaftsforums, das alljährlich Wissenschaftler und intel­lektuelle Vordenker, Wirt­schaftsbosse und Spitzenpolitiker in Davos versammelt. Die Quintessenz der zurück­liegenden Jahrestreffen legt Schwab in diesem Werk vor, das im englischen Original mit "The Fourth Industrial Revolution" betitelt ist. Mit einem gleichlautenden Videoclip sowie einer zehn­minütigen Dokumentation auf Youtube (englisch mit deutschen Untertiteln) unterstreicht er seine Mis­sion: Er will wachrütteln und darüber aufklären, welchen Einfluss die technischen Umwälzungen heute auf unser individuelles Leben und die Menschheit haben.

Zwar sei schon immer alles in Bewegung gewesen, schreibt er. Jetzt aber stehe ein tiefgreifender, entschei­dender Wandel der mensch­lichen Zivilisation an. …