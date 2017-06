Elefanten merken es offenbar, wenn sie sich mit ihrem eigenen Körper im Weg stehen. Das zeigt ein Test, den sich Forscher ausgedacht haben, um intelligentes Verhalten zu messen – ursprünglich bei Kindern.

Die Aufgabe der Tiere bestand darin, mit dem Rüssel einen Stock aufzuheben und einem menschlichen Betreuer zu überreichen. Gemeinerweise hatten die Forscher den Stock manchmal an eine Matte gebunden, auf die der ahnungslose Dickhäuter trat. Sein eigenes Gewicht verhinderte, dass die Matte rutschte, und folglich, dass der Stock den Betreuer erreichte. Erst wenn der Vierbeiner sich von der Matte herunterbewegte, konnte er die Aufgabe erfolgreich absolvieren.

Wie die Wissenschaftler um Rachel Dale von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien berichten, traten in ihren Tests die zahmen Asiatischen Elefanten bei 48 Durchläufen im Mittel 43-mal von der Matte herunter. Waren Stock und Matte hingegen nicht verbunden – gab es also keinen Grund dafür, nicht auf die Matte zu treten –, waren es im Schnitt lediglich dreimal.

Der Test sei zwar simpel, aber trotzdem sehr aufschlussreich, sagt Dales Kollege und Koautor Joshua Plotnik. Es zeige sich darin, ob die Tiere über ein Körperbewusstsein verfügen. Damit ähnelt er dem Spiegeltest, der überprüft, ob ein Tier sich selbst im Spiegel erkennen kann, und den Elefanten ebenfalls gemeinhin bestehen. Ihre Studie liefere einen weiteren Beleg dafür, dass die Dickhäuter zu den intelligentesten Spezies auf diesem Planeten zählen, so die Wissenschaftler.