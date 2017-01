Bracey, G. W.: Simpson’s Paradox and other Statistical Mysteries. In: American School Board Journal 2, S. 32 – 34, 2004

Chuang, J. et al.: Simpson’s Paradox in a Synthetic Microbial System. In: Science 323, S. 272 – 275, 2009

Pearl, J.: Simpson’s Paradox: An Anatomy. University of California, Los Angeles, 2011