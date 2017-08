Wenn Pflanzen via Fotosynthese zu viel Licht in Energie umwandeln, nimmt ihr Gewebe Schaden. Zellen verfügen deshalb über Schutzmechanismen, mit denen sie überschüssige Sonnenenergie loswerden können. Bei Moosen und Grünalgen konnten Chemiker um Gabriela Schlau-­Cohen vom Massachusetts Institute of Technology den zu Grunde liegenden Prozess nun im Detail nachvollziehen. Demnach spielt das Protein LHCSR1 ("light-­harvesting complex stress-related 1") eine Schlüsselrolle bei der so genannten Fotoprotektion …